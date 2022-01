Marco Paulo apresenta programa com teste positivo à Covid-19

Marco Paulo e Ana Marques apresentaram o programa separados devido ao diagnóstico positivo

Marco Paulo testou ontem positivo para a Covid-19. Apesar do diagnóstico, o cantor decidiu apresentar o programa das tardes da SIC, ‘Alô Marco Paulo’, habitualmente emitido a partir do jardim da sua casa ao lado da apresentadora, Ana Marques.Devido ao teste positivo, a equipa de produção foi obrigada a fazer alterações de última hora. A solução encontrada pela equipa foi colocar o cantor dentro de casa, enquanto Ana Marques conduzia o formato a partir do jardim, onde decorre normalmente. Os dois mantiveram o contacto ao longo da emissão em direto."Eu gostava de estar aí convosco, desse lado, onde tu estás e onde normalmente eu estou, mas, infelizmente, não foi possível. Para minha segurança e para a segurança do resto dos convidados que estão e vão estar aí, no programa, é melhor eu estar aqui", disse o artista.