Marco Paulo chega a acordo com a SIC após negociações com a TVI

Foi o cantor Marco Paulo que por sua iniciativa abordou a TVI no sentido de se disponibilizar para uma eventual colaboração com o canal e a seu pedido, que se realizarem reuniões com alguns dos responsáveis do Grupo", pode ler-se no comunicado.



Esta é mais uma polémica a aumentar a guerra televisiva, que está ao rubro desde que, no verão do ano passado, Cristina Ferreira 'rasgou' o contrato com a SIC para regressar à TVI.

O CM sabe que o artista e o canal de Paço de Arcos chegaram a acordo numa reunião secreta, enquanto Cristina Ferreira era entrevistada por Manuel Luís Goucha no programa da tarde da TVI.Esta noite, já depois de Marco Paulo ter chegado a acordo com a SIC, a TVI emitiu um comunicado em que desmentiu o interesse no artista.