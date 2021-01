Marco Paulo assume solidão em tormento

15:09

O cantor Marco Paulo, de 75 anos, falou abertamente sobre a luta recente contra um cancro na mama, cujos tratamentos médicos já terminaram. Embora tenha recebido sempre mensagens de carinho dos admiradores e público, o artista admite ter-se sentido muitas vezes só., questionou em conversa com Daniel Oliveira, sublinhando a tristeza que viveu.A luta foi longa, mas o cantor romântico nunca perdeu a esperança.." Cheio de força e ânimo, Marco Paulo prepara agora o regresso aos palcos. O arranque da digressão começa a 20 de março no Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto.Foi exatamente na cidade Invicta que Marco Paulo viveu momentos de susto, nos minutos finais de um concerto. "", recordou emocionado, sublinhando que se manteve o melhor que conseguiu. O pior veio depois.".Acabou por ser assistido pelo 112 e transportado para o Hospital de Santo António, com um princípio de AVC, que lhe afetou a visão, durante uma semana e meia.