Marco Paulo atualiza estado de saúde

02 mai 2023 • 19:06

"Estou na situação do meu problema de saúde, já estou a ficar melhor. Todo o líquido do pulmão foi tirado e agora estou a recuperar com os problemas da quimioterapia para resolver melhor a situação", disse Marco Paulo.

Marco Paulo recorreu às redes sociais para atualizar os fãs sobre o estado de saúde. No vídeo publicado no Instagram, o cantor referiu que está a fazer tratamentos de quimioterapia contra o cancro no pulmão.O cantor agradeceu ainda oque os fãs lhe têm transmitido.Recorde-se que o cantor foi diagnosticado com um tumor no pulmão em junho do ano passado. No entanto, Marco Paulo já enfrentou problemas oncológicos no passado: o primeiro tumor foi nos testículos, em 1996 e, em 2020, foi diagnosticado com cancro na mama. Em março deste ano, o artista foi internado para drenar o líquido do pulmão, encontrando-se ainda a recuperar dessa intervenção.