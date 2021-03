Marco Paulo celebra 8º aniversário da CMTV com carinho

O dia é de festa na CMTV. O canal celebrou o 8º aniversário com a estreia da nova grelha de programas que promete muitas surpresas. O entretenimento é uma das apostas do canal e estreou esta quarta-feira, 17 de março, o formato 'Tarde CM' , conduzido por Maya. O novo programa que será emitido de segunda a sexta às 16:08.Marco Paulo, uma das figuras mais acarinhadas pelo público, "apadrinhou" a estreia do formato com uma emissão especial. "É, destacou o artista.Ao longo do programa Marco Paulo recordou várias fases da sua carreira e falou da luta contra o cancro. Em 1996 foi surpreendido com o primeiro dignóstico e recordou com emoção que apenas lhe. O artista referiu que manteve a sua fé e que conseguiu vencer a batalha contra a doença.Recentemente, travou uma nova luta contra o cancro da mama e referiu que deseja continuar a ser uma inspiração para todos os homens que travam a doença., referiu.Ao longo dos últimos anos, Marco Paulo mostrou ser um homem de fé inabalável e está grato à vida por ter vencido as batalhas e estar rodeado de pessoas de amor.Na emissão da tarde da CMTV, o artista foi ainda surpreendido por grupos de fãs que acompanham a sua carreira há mais de 50 anos.