Marco Paulo confiante na luta contra o cancro: "No dia 9 saberei se está tudo bem"

Cantor concluiu ciclo de tratamento para debelar metásteses no pulmão.

Marco Paulo diz estar “confiante” e “cheio de força”

Foto: Mariline Alves

Concluído o ciclo de tratamentos à base de comprimidos para debelar as metástases que lhe surgiram no pulmão, em sequência do cancro que lhe foi diagnosticado na mama, Marco Paulo espera agora pelo próximo dia 9 para saber se está livre de mais uma ameaça, revelou à ‘TV Guia’."No dia 9 vou fazer novos exames [TAC e ressonância] para avaliar o efeito da medicação e só depois é que saberei se está tudo bem", revelou, entretanto, ao CM.Para já, o cantor garante estar "confiante" e "cheio de força" para um dos mais importantes concertos que integram a sua agenda deste ano e que acontece já este sábado, na Maia.