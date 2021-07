Marco Paulo convida Tony Carreira para ir ao seu programa

O convite foi feito precisamente no início do formato de sábado passado, curiosamente dedicado à temática da ‘fé’.Marco Paulo tinha acabado de cantar a primeira música, quando interrompeu Ana Marques:, começou por dizer o cantor de ‘Maravilhoso Coração’, para logo a seguir lançar o desafio: "Tony, volta, porque aqui pode ser o teu lugar".Também Ana Marques aproveitou a deixa e deixou uma palavra de solidariedade: "Somos muitos a fazer um cordão humano de fé e de esperança", adiantou a apresentadora.Sensível às questões que envolvem a saúde e a vida, já em dezembro do ano passado Marco Paulo se tinha mostrado muito impressionado com o acidente que vitimou Sara Carreira."Sofremos todos pela forma como se deu a sua morte. Uma jovem com a vida pela frente e muitos sonhos por realizar. Neste momento deve ser muito difícil o que o Tony e a família estão a passar", disse o cantor que não esquece o telefonema que Fernanda lhe fez quando foi operado ao cancro.