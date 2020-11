Marco Paulo dá a conhecer a sua "maior amiga" aos seguidores

Marco Paulo apresentou aos seguidores, na sua página oficial do Instagram, a sua companheira de quatro patas, Zuka. Através de um vídeo, partilhado na rede social, o músico mostra aquela que tem sido a sua companhia nos últimos tempos.



A sua "maior amiga", Zuka, parece compreendê-lo melhor que ninguém. Na descrição do vídeo, Marco Paulo escreveu ainda um texto em homenagem à sua fiel companheira.



"Ela não fala mas o olhar dela diz tudo, chama-se Zuka, tem 4 anos. Tudo o que eu faço ela faz: se eu choro ela fica triste, se eu canto ela fica alegre. Nunca me pediu nada mas ela sabe que a amo. É uma companhia e amiga indispensável na minha vida", pode ler-se.



E continuou. "Tem muitas madrinhas, tias e amigas; todos gostam dela. Espero que vocês também gostem da nossa Zuka. Partilhem comigo se gostaram da surpresa de hoje."



Marco Paulo não deixou de agradecer as mensagens de carinho e apoio que recebe por parte dos fãs. "Não queria deixar de agradecer aos milhares de amigos que ontem me mandaram mensagens. A todos, o meu muito e muito obrigado! As palavras que me dirigiram dão-me muita força."



Recorde-se que o artísta concluiu os tratamentos de quimioterapia, para combater um cancro na mama. Esta é a segunda vez que Marco Paulo luta contra a doença, a primeira foi em 1996. Apesar das circunstâncias, sempre se revelou alegre e confiante.



"Tenham cuidado com a vossa saúde. Eu, graças a Deus e a Nossa Senhora, estou melhor. Que Deus ajude os que estão doentes! Beijinhos, abraços e sejam felizes! Amo para sempre todos vocês", concluiu na publicação.