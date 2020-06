Marco Paulo desabafa sobre o cancro: "Estou cansado disto mas feliz"

13 jun 2020 • 19:41

É este o estado de espírito de Marco Paulo, seis meses depois de ter sido operado a um cancro na mama, um problema raro entre os homens "mas para o qual todos têm de estar sensibilizados", como não se cansa de alertar.O cantor de ‘Maravilhoso Coração’ tem utilizado as redes sociais para manter os fãs informados do seu estado de saúde, como ainda aconteceu recentemente com uma foto que partilhou no Facebook , de máscara, a fazer um ‘V’ de vitória, e que rapidamente ultrapassou as 16 mil visualizações., escreveu o cantor numa mensagem a acompanhar a fotografia.Marco Paulo encontra-se atualmente na última fase de tratamentos de quimioterapia, "depois de uma primeira fase mais dura", lembra.Recorde-se que Marco Paulo soube do cancro da mama depois de um caroço que lhe foi detetado numa consulta de rotina ao dermatologista.