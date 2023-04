Marco Paulo deseja ir a Fátima em maio Cantor realizou novos exames e já só pensa em agradecer a Nossa Senhora de Fátima

05 abr 2023 • 22:17

Ainda em convalescença, depois de uma semana de internamento hospitalar para retirar líquido do pulmão direito, Marco Paulo, já só pensa em "ficar em condições" para poder ir a Fátima nos dias 12 e 13 de maio (data da peregrinação em memória da primeira aparição de Nossa Senhora). "Ela merece o meu agradecimento porque uma vez mais esteve ao meu lado", diz o cantor à ‘Vidas’.



Ainda sob a recomendação de evitar esforços e atividades que lhe possam provocar cansaço, Marco Paulo realizou, na última semana, mais alguns exames, entre os quais ao coração ("estava tudo bem", diz) e também umas análises, mas garante que a sua recuperação está a correr da melhor forma. "Ainda tenho uma ligeira tosse, mas já nem sequer me faz doer o pulmão", refere o cantor que durante este período difícil contou com o apoio do afilhado Marco António, que veio da Holanda para estar uma semana em Portugal ao seu lado.

