Marco Paulo: “Dia 24 vou saber se estou livre”

Marco Paulo diz estar “confiante” e “cheio de força”

Foto: Mariline Alves

01:30

Miguel Azevedo

Só no próximo dia 24 de agosto Marco Paulo ficará a saber se está definitivamente afastado de qualquer situação oncológica. Apesar de as análises ao sangue realizadas na terça-feira terem revelado valores satisfatórios, só com um “check-up total”, daqui a 13 dias, é que o cantor saberá se estão debeladas as metástases que lhe foram diagnosticadas recentemente num pulmão.









Até lá, contudo, o artista irá continuar a fazer o tratamento que vinha fazendo nos últimos meses à base de comprimidos. “Isso será para continuar até ao dia 6 de setembro”, conta ao CM. “As análises estavam todas bem mas já sei que no dia 24 vou fazer um check-up total da cabeça aos pés”, diz. “É um exame rigoroso que me vai dizer se estou finalmente livre disto.”

Recorde-se que no passado sábado, Marco Paulo regressou aos palcos com um concerto esgotado no Estádio Municipal da Maia onde cantou acompanhado por 72 músicos. “Foi uma noite memorável. Senti-me muito bem e muito acarinhado pelo público.”