Marco Paulo emocionado fala em “prova de amor” do afilhado

Proibido de cantar por recomendação médica, em vias de iniciar novos tratamentos de quimioterapia que o farão perder o cabelo e com a vida depositada nas mãos de Deus. É assim que Marco Paulo tem passado os últimos dias, remetido na sua casa em Sintra.Numa entrevista emocionada a Ana Marques (transmitida ontem no programa ‘Júlia’), o cantor fez saber que o afilhado Marco António tem sido o grande apoio e que até lhe deu banho no hospital na semana em que esteve internado. “Eu que trouxe tantas vezes o meu afilhado nos braços, nunca pensei que um dia ele me desse banho. As enfermeiras queriam dar-me banho, mas ele disse que quem dava era ele. Foi uma sensação estranha mas ao mesmo tempo foi uma prova de amor”, disse o artista, que revelou que já doou todo o seu espólio à Câmara de Mourão, onde nasceu.

“Já temos o local escolhido para um museu que vai acolher tudo o que tenho”, disse.