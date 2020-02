Marco Paulo enfrenta batalha contra cancro na mama

Quando me acontece alguma coisa menos boa, penso logo que já não vou cantar. Quando achar que chegou o momento de me retirar, termino a carreira. Não sou eterno".

Aos 75 anos,O CM confirmou através de uma fonte que o conhecido cantor está a receber tratamentos de quimioterapia no Hospital Cuf Descobertas, em Lisboa, desde dezembro.Devido à doença, o conhecido cantor tem estado mais afastado dos palcos nos últimos tempos. A última aparição pública aconteceu em novembro, no lançamento do novo disco, no centro comercial Colombo. Em outubro, tinha dado um grande concerto no Coliseu dos Recreios.Esta não é a primeira vez que Marco Paulo luta contra o cancro.Nos últimos anos tem, porém, sofrido vários sustos com a saúde. Em 2018, rumores davam conta que o artista voltava a lutar contra um cancro, algo que sempre negou. Confirmou, no entanto, ter sido operado de urgência ao rim direito. Nessa altura, revelou ao CM: "Agora, Marco Paulo volta a enfrentar o drama do cancro.