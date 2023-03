Marco Paulo ‘enojado’ com insinuações sobre a sua intimidade Artista reage a capa do ‘Tal & Qual’ e a um texto de Pacheco Pereira alegadamente sobre a sua vida privada e promete entregar assunto aos advogados.

Marco Paulo

01:30

Miguel Azevedo

“Tudo isto é um nojo, mas não quero fazer grandes considerações porque vou entregar isto aos meus advogados para avaliar”. É assim que Marco Paulo reage à capa do jornal ‘Tal & Qual’ desta quarta-feira, com o título ‘Pacheco Pereira mete-se com Marco Paulo’. O jornal pega num artigo de opinião do comentador e antigo dirigente do PSD no jornal ‘Público’, publicado a 18 de fevereiro, onde este, a propósito dos abusos sexuais de menores na igreja, escreve, sem referir nomes: “um caso que várias vezes referi, espantando-me por não provocar qualquer réstia de indignação, é o de um artista de variedades que viveu durante algum tempo às claras, com publicidade, com uma criança, seu ‘afilhado’, que de uma certa maneira ‘comprou’ aos pais seus empregados. Várias revistas do ‘jetset’ mostravam a criança na piscina, em restaurantes, com um padrão comum a outros casos: homem poderoso e com fama e dinheiro que vive numa relação pelo menos ambígua com uma criança filha de uma governanta ou de um jardineiro”. Ora, o ‘Tal & Qual’ resolveu agora associar o texto de Pacheco Pereira ao nome de Marco Paulo, dizendo que o comentador fez “insinuações sobre a intimidade do cantor”.

