Marco Paulo está a preparar surpresas para o aniversário

O cantor de ‘Maravilhoso Coração’ está a trabalhar num novo disco que, pela primeira vez na carreira, será ser lançado no dia do seu aniversário, a 21 de janeiro. "Sempre desejei que isso acontecesse, mas por circunstâncias várias nunca foi possível. Parece que vai ser agora", diz.O novo trabalho ainda não tem título definido e as músicas ainda vão estando em segredo. "Vou começar a gravá-las em breve, mas não posso revelar muito porque quero que seja surpresa. Posso apenas dizer que é um EP com quatro músicas, todas dentro do estilo que as pessoas já conhecem", revela Marco Paulo, que voltará a estúdio com a sua banda habitual, da qual a única incerteza é mesmo o afilhado Marco António, a viver na Holanda.Mas as novidades para o próximo ano não ficam por aqui. Em 2021, Marco Paulo assinala 55 anos de carreira e o facto será assinalado, por exemplo, com vários concertos em Portugal e um espetáculo no Olympia de Paris."Será o regresso aos palcos depois de um ano em que tive de reagendar 18 concertos", diz, o cantor que vai mantendo as fãs informadas através das redes sociais onde recentemente até apresentou aquela que é, de há quatro anos a esta parte, a sua grande companhia, a cadela Zuca. "Parece que já é uma estrela", diz entre risos."Só lhe falta falar. Para mim é como se fosse um elemento da família".