Desde que, no verão de 2022, viu ser-lhe diagnosticado um cancro no pulmão, Marco Paulo tem estado sob apertada observação médica. Além da quimioterapia (vai na 11.ª sessão), o cantor tem vindo a ser sujeito a todo o tipo de exames e análises para prevenir metástases. Esta semana realizou um exame ao coração, apenas por precaução.Saiba mais no Correio da Manhã