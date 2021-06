Marco Paulo

06 jun 2021 • 01:30



O formato surge um mês depois de Marco Paulo ter assinado um acordo de exclusividade com a estação de Paço de Arcos, que disputou com a TVI a contratação do artista.

O "prometido é devido" e no dia de ontem Marco Paulo estreou-se como apresentador, na SIC, no programa ‘Alô Marco Paulo’.Ao lado de Ana Marques, o cantor recebeu vários convidados no jardim de sua casa, onde também interpretou canções do seu repertório.