Marco Paulo fala sobre o cancro: “Uma vez mais, voltei a nascer”

É assim que Marco Paulo se refere a mais uma batalha "ao que tudo indica ganha" contra o cancro. Ao fecho desta edição, o cantor ainda tinha de realizar uma última bateria de exames no final da semana mas, à partida, Marco Paulo terá realizado ontem a sua última sessão de quimioterapia., dizia o cantor no início desta semana.Recorde-se que Marco Paulo foi operado no início do ano a um cancro da mama, tendo por causa disso, diz. O cantor iniciou depois uma primeira série de tratamentos de quimioterapia de seis sessões, a que se seguiu uma segunda série, "mais leve", como conta, de 12 sessões.Esta é foi a segunda vez que Marco Paulo teve de enfrentar o problema do cancro, mais de 20 anos depois de ter vencido um outro, na zona do abdómen e por causa do qual lhe chegaram a dar dois meses de vida. De lá para cá enfrentou outros problemas de saúde graves, num rim (que obrigou a remover uma parte) e de tensão que o levou de urgência ao hospital no final de um concerto no Porto. "", explica o cantor que garante que foi mais fácil lidar com este segundo cancro do que com o primeiro. ", conta. Sobre os recentes tratamentos que fez revela que apenas sentiu "algum desconforto" por causa da medicação. "".