Marco Paulo faz teste de despistagem à Covid-19

Cantor voltou a mostrar-se sem cabelo.

Em tratamentos de quimioterapia, para combater um cancro na mama,revelou que, por precaução e por se encontrar no chamado grupo de risco, foi sujeito a um teste de despistagem ao coronavírus.", começa por explicar o cantor, de 75 anos, que realizou o teste na semana passada, antes de iniciar uma nova série de 11 sessões de quimioterapia que devem terminar em junho.Marco Paulo sabe, no entanto, que terá de voltar a repetir a despistagem. "Como iniciei um novo tratamento, sei que ao longo dos próximos três meses ainda vou ter de repetir este teste várias vezes. É verdade que estou em casa em isolamento e tenho todos os cuidados de cada vez que vou ao hospital, mas todos os cuidados são poucos. Apesar de usar máscara e seguir as recomendações dos enfermeiros, acabo sempre por me cruzar com outras pessoas."Recorde-se que Marco Paulo foi diagnosticado com um cancro na mama em dezembro, tendo sido operado já no início deste ano.