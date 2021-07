Marco Paulo garante estar fora de perigo após teste positivo de Ana Marques à Covid-19

. A apresentadora descobriu que tinha testado positivo para o vírus,, no 'Alô Marco Paulo', na SIC.Segundo a revista 'TV Guia', no dia das gravações do programa, Ana Marques fez um primeiro teste de coronavírus que deu negativo, assim gravou ao lado do cantor e, só depois descobriu que estava de facto infetada, através de uma das filhas., revelou uma fonte oficial da estação de Paço de Arcos à publicação.Embora Marco Paulo tenha estado em contacto direto com Ana Marques, à revista 'TV Guia' garantiu estar bem de saúde.contou.Recorde-se que recentemente o cantor recebeu várias críticas por ter mandado calar a colega no 'Alô Marco Paulo'.