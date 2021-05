Marco Paulo garante: "Nunca tive medo de morrer”

Tem sido realmente muito bom, porque depois de ter aparecido o problema, consegui cumprir todos os tratamentos e etapas com sucesso. Fiz quimioterapia e radioterapia e agora já só estou a tomar um comprimido de quimio. Um ano e meio depois do diagnóstico, fui a uma consulta e recebi com muita emoção o resultado de que estava tudo a correr muito bem e que a parte do cancro está resolvida.Claro que sim, mas não sou muito de deitar foguetes antes da festa. Gosto de me precaver e claro que vou continuar a vigiar e a controlar para que tudo se mantenha bem.Toda a gente sabe que sou um homem muito ligado à fé, mas não posso pensar sempre que tenho uma aflição que a Nossa Senhora está lá para me ajudar. Mas penso que foi mesmo a Nossa Senhora e a minha mãe, que está no céu, que me ajudaram. Agarrei-me muito a essa fé e quando as coisas melhoram vou agradecer.Visito muitas vezes, sempre que posso. É um lugar muito especial e que me transmite muita paz. Gosto de estar na capelinha, de fazer companhia a Nossa Senhora. Se tiver de pedir, peço, se tiver de agradecer, agradeço.É sempre bom eu alertar e dar o meu testemunho para não acontecer a outros homens o que me aconteceu a mim. É preciso estar atento e não deixar que a doença avance. Nos hospitais tive a oportunidade de assistir a muitas situações idênticas de outros homens que sofrem de cancro da mama.Não... medo nunca tive. Ficava triste quando me eram dadas as notícias mas medo real nunca senti. Mas é verdade que já superei várias batalhas. Além do outro cancro que tive, em 2018 também tive um episódio muito grave, no Porto. Perdi a visão durante um concerto. Foi uma aflição muito grande e temi perder a visão para sempre. Mas, felizmente, consegui superar e foi mais uma vitória.É um apoio e uma ajuda muito grande. Ao longo dos anos, criei uma grande ligação com todas elas e gosto muito disso. Sou muito grato por todo o amor que recebo.Quero muito continuar a trabalhar, adoro viver e acho que sou um lutador. Enquanto tiver voz, quero continuar a trabalhar. Mas quando não tiver voz para cantar, nessa altura, eu deixo. Tenho um momento para deixar, que é em 2024. Portanto, ainda tenho três anos e quero aproveitar o máximo possível, para fazer coisas que nunca fiz, quero aproveitar para gravar e fazer concertos.Claro que sim. Há um ano e meio que não canto. No final dos concertos, tento sempre ficar mais tempo, falar com as pessoas, tirar fotografias. Sou sempre o último a sair dos concertos. E faço isso com muito gosto. E a verdade é que tenho um estatuto na música e sou mesmo muito grato às pessoas.É verdade. Vai ser no próximo dia 18 de setembro, no Porto. É um concerto que já foi adiado três vezes, devido à pandemia, e que espero que finalmente aconteça. É sem dúvida um regresso muito ambicionado por mim e por toda a equipa.Já levo músicas novas. Duas músicas em espanhol, e ‘Jesus Salvador’ e ‘Adeus, Adeus (Bella Ciao)’. Mas há músicas que eu não posso deixar de cantar, não posso mudar o alinhamento do concerto com os êxitos do costume. Um concerto meu, normalmente, tem duas horas, mas eu gosto de ficar sempre mais tempo. Já cheguei a estar três horas em palco.