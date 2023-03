Marco Paulo internado com problemas nos pulmões

Marco Paulo

Foto: Vítor Mota/TV Guia

01:30

Miguel Azevedo

Uma semana depois de ter confessado aoque estava "preocupado" com a sua saúde, por causa da subida dos níveis tumorais (de 80 para 150) e das dificuldades respiratórias, Marco Paulo foi internado numa unidade hospitalar em Lisboa para drenar o pulmão direito, onde no verão lhe tinha sido diagnosticado um novo tumor. Por uma questão de precaução, o cantor viu também ser antecipada a realização de um exame que devia ter lugar durante o dia desta quarta-feira.Saiba mais no Correio da Manhã