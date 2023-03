Marco Paulo internado para drenar pulmão

Marco Paulo está internado, em Lisboa, onde tem estado a fazer drenagem de líquido do pulmão direito, o mesmo onde lhe foi diagnosticado um tumor no verão passado. O cantor, que tem manifestado algum cansaço e dificuldades em respirar, deverá continuar sob acompanhamento médico, pelo menos por mais dois ou três dias.

antecipar para o passado fim de semana o exame ao pulmão que o cantor tinha marcado para esta quarta-feira.

Em declarações exclusivas ao CM, já esta noite, Marco Paulo garantiu, no entanto, estar optimista com os resultados, revelando que para já vai apenas mudar a medicação que vinha fazendo nos últimos meses para as metástases detetadas no pulmão. Recorde-se que nos últimos dias, tal como o CM noticiou em primeira mão, o cantor viu os seus níveis tumorais aumentarem de 80 para 150. Os alarmes soaram junto dos médicos que o acompanham, tendo estes acabado por

Recorde-se que o problema de saúde de Marco Paulo impossibilitou-o de gravar o programa 'Alô Marco Paulo' (SIC) do passado sábado e deverá também impossibilitá-lo de gravar o do próximo fim de semana. A SIC deverá optar por colocar no ar mais um programa com os melhores momentos.