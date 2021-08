Marco Paulo: ligação especial com o afilhado

Um homem de emoções fortes e coração na boca,revelou, no último sábado, na SIC, o seu lado mais íntimo. Com ele esteve o, com quem tem uma ligação muito especial., destacou cantor durante o ‘Alô Marco Paulo’.Os elogios foram retribuídos pelo jovem, que faz parte da banda que acompanhada o músico em palco.. As palavras emotivas do afilhado emocionaram Marco Paulo, que segurou as lágrimas e recordou algumas memórias de infância do jovem, com quem vive há anos, apesar de terem estado mais tempo separados nos últimos tempos, pelo facto de Marco António estar a fazer estudos na área da música no Conservatório em Amesterdão, nos Países Baixos.Separados pela distância física, Marco Paulo e o afilhado nunca deixaram que a cumplicidade entre ambos se desmoronasse., lamentou Marco António, que ao longo dos anos desenvolveu uma relação de unha e carne com o padrinho., apontou Marco Paulo.Feliz com as concretizações profissionais de Marco António, o cantor anseia por novidades no campo pessoal, que acredita estarem para muito breve., completou.