Marco Paulo luta contra três tumores

A luta contra o cancro continua a ser uma preocupação diária para Marco Paulo. É que, mal lhe foi dada uma boa notícia sobre o cancro do pulmão, o cantor recebeu outro diagnóstico: três tumores no fígado. Os tratamentos prosseguem.





“Não sei quando terminam. Mas posso dizer que, do meu pulmão, estou recuperado. Não curado, está adormecido. Mas, infelizmente, quando estava para receber a notícia que estava tudo resolvido, apareceu no fígado”, contou esta segunda-feira o artista no programa ‘Júlia’, da SIC.

“Agora, estou a fazer tratamento para o fígado, para curar esse tumor, e vou fazendo quimioterapia. Já não é igual, é menos agressiva em comparação com às anteriores. Dá-me mais qualidade de vida”, acrescentou Marco Paulo, que continua sem autorização médica para voltar aos palcos.