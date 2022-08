Marco Paulo mantém vontade de viver e trabalhar Aos 77 anos, o cantor romântico não baixa os braços e enfrenta mais uma doença sem desanimar.

Marco Paulo não pára de surpreender. Aos 77 anos, o cantor confessou recentemente estar a enfrentar um novo susto oncológico – desta feita localizado no pulmão – e ter sofrido um princípio de AVC que o deixou temporariamente cego. Neste último episódio, e determinado a continuar a trabalhar, “não disse nada a ninguém, nem aos médicos”, e garante que ninguém se apercebeu, o que lhe permitiu dar dois concertos nos Açores praticamente sem ver nada. “Não passa pela cabeça de ninguém”, admitiu, no seu programa ‘Alô Marco Paulo’, da SIC, que apresenta ao lado de Ana Marques. Quanto ao problema oncológico, que diz estar a ser tratado – com os médicos a darem “esperança de que será ultrapassado” – já não é a primeira vez que o artista se vê perante este tipo de doença. No passado enfrentou tumores malignos no abdómen e na mama, que conseguiu superar, e foi submetido a uma operação ao rim. Assumindo-se como “um lutador”, Marco Paulo não parece perder nem a vontade de viver nem a de trabalhar.



“Quem já passou por quatro problemas de saúde complicados e vai para o quinto… Tenho a sorte de estar rodeado de médicos que me permitem tratar-me a tempo”, afirmou. E mesmo a fazer tratamentos (leva injeções de três em três semanas e toma todos os dias dois comprimidos), garante que ‘Alô Marco Paulo’, que estreou em junho de 2021, é para continuar. “Vai até ao fim do verão e continua depois, no inverno”, disse.

