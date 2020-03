Marco Paulo mostra-se sem cabelo após efeitos da quimioterapia

Marco Paulo

10:49

Marco Paulo, de 75 anos, partilhou com os seguidores do Facebook uma fotografia do "novo visual" onde surge praticamente sem cabelo, resultado dos tratamentos de quimioterapia que está a fazer para combater um cancro na mama.

"O meu novo visual. Obrigado pelo vosso carinho! Beijos e abraços", escreveu, na legenda, que mereceu centenas de comentários dos seus seguidores.





O artista já tinha revelado que estava a sentir os efeitos dos tratamentos.", revelou, na semana passada, em entrevista a Cristina Ferreira.Marco Paulo conheceu o diagnóstico em dezembro.