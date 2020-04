Marco Paulo mostra-se sem cabelo e deixa mensagem de esperança: "Não se esqueçam, vou voltar"

A carregar o vídeo ...

Cantor voltou a mostrar-se sem cabelo.

, começou por dizer.Em tratamentos de quimioterapia, o artista que está a lutar contra um cancro na mama mantém-se animado e com força para os próximos meses., acrescentou.Devido ao surto do novo coronavírus em Portugal, Marco Paulo viu-se impossibilitado de realizar o concerto marcada para o dia 21 de março no Pavilhão Rosa Mota, no Porto. O espetáculo ficou agendado para o próximo 23 de maio, mas a data poderá sofrer nova alteração.O cantor romântico despediu-se com uma mensagem de força a todos os portugueses: "Sejam felizes, tenham saúde e uma Santa Páscoa."