Marco Paulo mostra-se sem cabelo e revela desejo: "Quem me dera chegar aos 100 anos"

A carregar o vídeo ...

Artista voltou a mostrar-se sem cabelo.

A admiradora do cantor interpretou o tema, em direto, 'Eu tenho dois amores' e foi muito elogiada pelo seu ídolo.Em breve, D. Aida completa as 100 primaveras. A data vai ficar marcada com várias surpresas, prometeu o músico."Pedia que me enviasse o seu contacto, para que no dia em que complete 100 anos, eu possa fazer a surpresa de lhe telefonar", solicitou à produção do formato liderado por Tânia Ribas de Oliveira.