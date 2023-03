Marco Paulo obrigado a repouso absoluto

De volta à sua quinta em Sintra, depois de seis dias internado numa unidade hospitalar em Lisboa para drenar líquido do pulmão direito (onde lhe foi diagnosticado um tumor), Marco Paulo está proibido, pelos médicos, de executar esforços ou desempenhar atividades que lhe provoquem cansaço. O cantor, que regressou a casa ao final da tarde de sábado (a alta que o próprio previa para sexta-feira acabou por acontecer apenas no dia seguinte), está agora a cumprir descanso absoluto.Saiba mais no