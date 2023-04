Marco Paulo passa Páscoa em casa com ordem de descanso do médico

Foi em casa, em descanso absoluto por recomendação médica, que Marco Paulo passou o seu domingo de Páscoa. É, de resto, no recato do seu lar, que o cantor vai lutando contra um novo cancro que lhe foi diagnosticado no pulmão esquerdo no verão do ano passado.Ainda sem data certa para regressar aos palcos ou ao trabalho em televisão, o artista já deixou a medicação que vinha fazendo à base de comprimidos e está a começar a quimioterapia por meio intravenoso.

Recorde-se que, no final de março, Marco esteve internado vários dias numa unidade hospitalar em Lisboa para retirar líquido do pulmão. Para já, o cantor tem proibição médica para cantar e evitar quaisquer esforços que lhe possam provocar cansaço.