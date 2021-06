Marco Paulo prepara surpresas: "Quero abrir a minha casa ao público"

Apesar do sucesso da estreia de ‘Alô Marco Paulo’, no passado sábado, que arrasou com a concorrência no que toca a audiências, o programa reserva muitas surpresas e o formato pode ainda não estar completamente fechado.Já a partir da próxima semana, por exemplo, o cantor deverá assumir sozinho a condução do programa (hoje ainda conta com a ajuda de Ana Marques) e em breve até poderá vir a ter público no exterior, um grande desejo seu.diz o cantor. "Excluída não está também a hipótese de o programa passar para o interior da moradia do cantor. "Vamos fazer agora uma série de programas, depois vamos de férias e quando voltarmos, se o tempo não proporcionar gravações no exterior, é possível que comecemos a gravar dentro de casa", revela Marco Paulo.Depois de um primeiro programa dedicado à família e que não deu hipótese à concorrência, o segundo episódio de ‘Alô Marco Paulo’ (SIC), que hoje vai para o ar, é todo ele dedicado às mulheres da vida do cantor. Entre elas estará, como convidada especial, a espanhola Maria José Santiago, que nos anos 90 deu que falar ao protagonizar a capa de uma revista com Marco Paulo dentro de uma banheira. ", diz o cantor que revela que o programa incidirá também muito sobre a mãe. "Toda a gente que me conhece, sabe que ela sempre foi e continuará a ser a mulher da minha vida".Quanto ao primeiro programa, Marco Paulo garante que foi de uma carga emocional muito grande porque acabou por estar com alguns sobrinhos que já não via desde a morte da mãe. Entre os familiares estava ainda o irmão mais velho Ernesto, quase sempre de lágrimas nos olhos. "Ele estava muito emocionado. Ainda achei que acabássemos todos a chorar".