Marco Paulo reage a críticas: “Isto é apenas um complô contra mim”

Marco Paulo nega que tenha postura arrogante com Ana Marques

Foto: Direitos Reservados

01:30

Vânia Nunes

Marco Paulo conta que tem tentado relativizar as críticas que recebe pela sua prestação no programa ‘Alô Marco Paulo’, da SIC, mas nem sempre é fácil. "Quem faz estas críticas de que tenho sido alvo não tem razão nenhuma. Eu trato toda a gente da mesma forma, não sou de maltratar ninguém. Isto é apenas um complô contra mim. Só pode. Não quero parecer que fico aborrecido, mas a verdade é que as críticas que não são construtivas chateiam", adiantou o artista em entrevista à ‘TV Guia’.Uma das acusações que lhe fazem é de se mostrar arrogante para a colega Ana Marques. "Falso, falso... nunca faria isso a colega algum. Ela é uma ajuda preciosa a quem só tenho que agradecer pelo tempo que me dá", desabafou.Ainda assim, Marco Paulo mostra-se entusiasmada com o formato, que arrancou em junho. "Gosto muito do que faço, adoro o programa, estou muito grato e estou a adorar a experiência". Para ser perfeito, o cantor conta que faltava ter o apoia das fãs ao vivo, no entanto, devido à pandemia esse desejo não é concretizado.