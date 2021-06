Marco Paulo reage às críticas ao seu programa: "Pessoas falhadas e invejosas"

estreou, no último sábado, o programa 'Alô Marco Paulo', na SIC, que foi líder de audiências e derrubou o 'Em Família', de Maria Cerqueira Gomes e Ruben Rua.No entanto, o programa não reuniu consenso e nas redes sociais foram muitos os que criticaram a postura do cantor, acusando-o de ser pouco humilde ou arrogante.Críticas que não tiram o sono a Marco Paulo, que diz não se rever nas acusações que, segundo o artista, partem de "pessoas invejosas e falhadas"., fez saber, mostrando-se tranquilo.Depois da estreia, Marco Paulo mostra-se pronto para regressar no próximo sábado com mais um programa especial.