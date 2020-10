Marco Paulo revela: "Vou assumir os cabelos brancos" Cantor termina tratamentos contra o cancro da mama e diz-se pronto para voltar à música. saúde vai continuar a merecer vigilância apertada.

Se, há 20 anos, Marco Paulo levou algum tempo a voltar a ver-se ao espelho depois dos tratamentos de quimioterapia contra um cancro no abdómen o terem levado a perder os caracóis que tanto o caracterizavam, desta feita o cantor lidou bem melhor com as alterações físicas provocadas pela nova luta oncológica, desta feita contra um cancro da mama. O cabelo voltou liso e grisalho, mas a voz de ‘Maravilhoso Coração’ garante que vai "assumir aos cabelos brancos". E explica: "Não vou mexer nele e muito menos vou pintá-lo. A opinião generalizada das pessoas é que me fica bem. Tenho recebido elogios e é assim que o vou deixar." Os cabelos brancos serão também, sempre que olhar para eles, uma representação da vitória conquistada ao fim de muitos meses de angústia e preocupação. "Só sessões de radioterapia foram 28 e todas as semanas fazia testes à Covid-19. Houve alturas em que estive um pouco cansado, mas nunca desanimei!" garante.



Depois de ter realizado a última sessão de radioterapia, Marco Paulo recebeu alta dos médicos, com o compromisso de voltar apenas em janeiro para umas análises e daqui a um ano para exames de rotina. "Ouvir os médicos darem-me alta e dizerem-me que só me querem voltar a ver daqui a um ano foi uma vitória enorme", diz. Recorde-se que Marco Paulo viu ser-lhe diagnosticado um cancro na mama direita no início do ano, o que o levou de imediato a uma intervenção cirúrgica. "Tinha um tumor com três caroços, que já estavam a chegar à axila. Fui operado e tive de tirar oito gânglios", lembra o cantor, que teve depois de fazer dois períodos de quimioterapia e radioterapia, o que nem estava previsto inicialmente. "Os médicos acharam mais cauteloso, e por isso avançámos."

Agora de regresso à vida normal, o cantor vai voltar a dedicar-se à música. "Tenho já algumas canções novas escolhidas que preciso de mostrar à editora, mas se eu gosto já sei que o meu público também vai gostar."

