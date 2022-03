Marco Paulo sofre queda aparatosa em direto na TV Cantor escorregou no piso molhado e caiu durante a emissão.

Cantor foi amparado por um músico

Foto: Direitos Reservados

01:30

Marco Paulo protagonizou uma queda em direto durante o programa ‘Alô Marco Paulo’ (SIC), numa emissão conduzida ao lado de Bárbara Guimarães. Tudo aconteceu quando o cantor subiu ao palco para falar com uma artista que tinha terminado a atuação, tendo Marco Paulo escorregado e acabado por cair. Ao dar uns passos atrás enquanto falava com os músicos, Marco Paulo escorregou no chão que estava molhado devido à chuva que se fez sentir e acabou mesmo por cair. O anfitrião do programa foi amparado por um guitarrista, que também estava em palco, o que impediu que se magoasse.



"Escorreguei aqui… mas estou cá. Estou [bem], assustei-me porque pensei que tivesse batido com a cabeça em algum lado", disse Marco Paulo, em direto, visivelmente alarmado. Bárbara foi de imediato socorrer o colega. "Está chuva, isto está muito escorregadio por causa da chuva", disse.

Mais sobre