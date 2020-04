Marco Paulo termina ciclo agressivo de quimioterapia e exames não revelam metásteses

Marco Paulo

01 abr 2020 • 17:03

Marco Paulo, de 75 anos, terminou recentemente os tratamentos mais agressivos contra o cancro na mama e prepara-se agora para uma fase de "quimioterapia de prevenção".



Em entrevista à 'Nova Gente', o conhecido cantor mostra-se confiante em relação à recuperação. "Tenho estado a fazer sessões de quimioterapia. Era para fazer seis sessões, fiz quatro. Estava a fazer de 15 em 15 dias. São tratamentos muito agressivos. Os exames não mostram metásteses. Terminei a quimioterapia mais agressiva e agora vou fazer durante três meses quimioterapia de precaução", explica.



Depois de ter recebido o diagnóstico, Marco Paulo tem aproveitado para alertar outros homens sobre este problema, que ainda considera um tabu.



"Tenho lido muita coisa e em Portugal as pessoas não estão informadas. Falo por mim: vigiava a próstata, mas não me ocorria vigiar a mama. Apalpei, senti, mas não liguei. Não me passava pela cabeça ter cancro na mama", diz, acrescentando que, após sentir o caroço, começou a ter um corrimento que, mais uma vez, desvalorizou. "Depois, passei a ter corrimento, um corrimento escuro que saía do mamilo, mas preferi acreditar que tinha batido em algum lado e não liguei".



Foi uma amiga que, durante uma consulta de rotina, pediu ao médico para observar o peito do cantor e o diagnóstico confirmou os piores receios.



Agora, Marco Paulo luta para vencer o novo cancro e não esconde que divide as preocupações entre a sua saúde e a situação que o Mundo atravessa devido à Covid-19. "Estou muito preocupado. Hoje, a minha preocupação divide-se entre mim e este problema que está a atravessar o mundo. Tento cumprir com as regras que nos são impostas e não saio de casa".





A carregar o vídeo ...

Marco Paulo quebra o silêncio sobre cancro da mama: "Nunca liguei porque achei que era um assunto de senhoras"