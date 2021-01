Marco Paulo: “Tinha pena de mim próprio”

Depois de um ano muito difícil, Marco Paulo começa, aos poucos, a recuperar as suas rotinas. O cantor foi o convidado de Daniel Oliveira no ‘Alta Definição’ (SIC) e recordou alguns dos momentos mais difíceis da sua vida, entre eles a primeira batalha contra o cancro.





Em 1996, enfrentou o primeiro problema oncológico, um tumor “do tamanho de uma laranja” no abdómen: “Tinha um tumor difícil de ser retirado”, começou por dizer, acrescentando que os médicos lhe deram dois meses de vida, se não fosse operado com urgência. “Tinha pena de mim próprio. Olhava para mim e não era a pessoa que costumava ver”, confessou o cantor de 75 anos. Mas a batalha foi superada com sucesso.