Marco Paulo: “Vou terminar os tratamentos”

Alutar contra um cancro na mama desde o final do ano passado, Marco Paulo tem feito questão de manter os seguidores a par do seu estado de saúde e agora voltou a dar notícias: os tratamentos estão prestes a chegar ao fim."No próximo domingo, peço a Deus e a nossa senhora que vos possa dar boas notícias, pois sexta-feira termino o último tratamento de quimioterapia", começou por escrever o cantor de 75 anos com a mesma atitude otimista que manteve desde que começou a falar publicamente da doença, em fevereiro."Vou contar-vos como passei estas semanas. Votos de saúde para todos e rápidas melhoras a todos os que estejam a passar por um momento difícil", desejou ainda na publicação que fez no Facebook e que recebeu milhares de ‘gostos’ e de comentários por parte dos seus fãs.Marco Paulo soube do diagnóstico em dezembro e foi operado no seu dia de anos, a 21 de janeiro, seguindo-se a fase de tratamentos. Nos primeiros tempos, tentou resguardar-se e não falou do assunto. Depois, ao abordar a questão, tem tentado ajudar outras pessoas que passem pelo mesmo a encontrar força e esperança, e também alerta para a importância da prevenção."Foi-me detetado um tumor na mama, debaixo do mamilo. Não liguei muito porque pensei que era um assunto de senhoras. Nunca imaginei… Nunca me passou pela cabeça que isto pudesse acontecer aos homens", disse em fevereiro.