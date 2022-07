Margarida Corceiro ‘abre as portas’ de casa aos fãs Namorada de João Félix mostra como ficou o apartamento depois de decorado.

Sónia Dias

Quase um ano depois de ter comprado a sua primeira casa, Margarida Corceiro viu finalmente concluído o processo de decoração da mesma. Orgulhosa do resultado, não hesitou em ‘abrir as portas’ do seu refúgio em Lisboa com os mais de 1,3 milhões de seguidores no Instagram.



"Depois de ter partilhado convosco que a decoração da minha casinha já estava quase pronta, venho mostrar-vos o resultado final da sala! Lembro-me do dia em que entrei aqui, de olhar para as divisões vazias e de pensar: ‘OK, mas e agora como é que isto se faz?’", começa por dizer a atriz, de 19 anos. "Sempre adorei vários tipos de decoração, mas não me via mesmo a decorar nada porque é muito mais difícil do que parece", revela, acrescentando que teve de pedir ajuda a uma empresa especializada. "O processo demora, vocês sabem que estive alguns tempos com a casa totalmente vazia, mas valeu cada dia de espera. Mal posso esperar para vos mostrar o resto", disse a namorada de João Félix, mostrando-se radiante com o seu novo lar.

