Margarida Corceiro acusada de ser beneficiada e de tirar lugar a colegas de profissão

Margarida Corceiro está a ser fortemente criticada nas redes sociais, sendo acusada de ser beneficiada devido aos seus atributos físicos. Muitos seguidores acusam a jovem de 17 anos de ter facilidade em arranjar trabalho, e por isso, tirar o lugar a outros colegas de profissão que passam por "dificuldades financeiras e profissionais".

A jovem não gostou das críticas e manifestou-se. "Adoro a capacidade que têm para julgar sem saber o que está por trás", escreveu na rede social Twitter.

Angie Costa, de 19 anos, também está a ser alvo de críticas e a amiga Margarida Corceiro não hesitou em defender a influencer. "A Angie tirou vários cursos de representação e eu tive aulas particulares em Sintra com uma senhora que vai ficar para sempre no meu coração chamada Rita Alagão", acrescentou.

Para além disso, a namorada do jogador de futebol João Félix, revelou que o casting para a novela ‘Prisioneira’ foi o quinto que fez. "De longe que foi ‘chegar e ser selecionada porque tenho cabelo loiro e olhos azuis’. Se não, já estava na minha 6ª novela", escreveu.

Recorde-se que as jovens eram concorrentes do programa ‘Dança com as Estrelas’, da TVI, que foi suspenso devido à pandemia de Covid-19. Contudo, ambas vão integrar o elenco da nova novela do canal de Queluz ‘Bem me Quer’.