Margarida Corceiro admite que se tornou famosa por causa de João Félix

, afirmou a jovem à revista 'TV7Dias'. A companheira do jogador, cujo namoro está mais assumido que nunca, admite que ganhou mais visibilidade com esta relação amorosa do que com o trabalho., confessou Margarida, que integrou o elenco da novela 'Prisioneira', na TVI, e tem a aprovação do namorado para este caminho profissional., confessa.Apesar de estar a viver o namoro com João Félix de maneira intensa, Margarida garante que não vai deixar os estudos e o sonho de triunfar no mundo da representação de lado. Primeiro, quer concluir o 12º ano, e de seguida, investir na carreira de atriz.Apaixonada, a artista não poupa os elogios ao namorado e ao que tem conquistado no mundo do futebol.Recorde-se que a atriz esteve ao lado de Félix quando este recebeu o prémio 'Golden Boy' , em Turim, e este foi o primeiro evento onde os dois surgiram publicamente. Margarida não escondeu o orgulho.Em relação ao natal, Margarida Corceiro confessa que ainda não sabe o que oferecer a João Félix, visto que é complicado escolher que presente dar a quem tem possibilidade de ter quase tudo o que deseja., afirma Margarida, que confessa que vai ter de se esforçar para ser original.