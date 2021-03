Margarida Corceiro alerta para esquema fraudulento com o seu nome Foi criada uma conta semelhante à da atriz no Instagram com o objetivo de enganar fãs da jovem, que se mostra indignada.

Margarida Corceiro é a mais recente vítima de roubo da identidade na internet. Nos últimos dias, a sensual namorada de João Félix alertou para a criação de uma conta em seu nome no Instagram, com uma fotografia igual à que usa no perfil, com o objetivo de enganar fãs e extorqui-los, com a promessa de terem acesso a prémios de sonho. Revoltada com a situação e preocupada com as repercussões que o caso pudesse ter, a atriz, de apenas 18 anos, não hesitou em usar todos os meios ao seu dispor para denunciar publicamente a situação. “Não cliquem neste link”, avisou Magui, como é tratada, partilhando a imagem de uma mensagem, alegadamente em seu nome, em que era garantido um prémio, mediante o preenchimento de uma ficha de inscrição. “Esta conta é falsa. Não acreditem nas mensagens que recebem através dela. Eu só tenho uma conta oficial.” Recorde-se que nos últimos tempos várias celebridades têm alertado para situações do género. Recentemente, a equipa que gere as redes sociais de Tony Carreira alertou para um caso semelhante, denunciando a criação de contas falsas em nome do artista com o objetivo de levar os seguidores a fazerem donativos.



Namoro soma e segue

Margarida Corceiro e João Félix mostram-se cada vez mais apaixonados, num namoro que catapultou a jovem para a fama. Praticamente uma anónima antes do romance, agora a atriz soma contratos publicitários e é um caso de sucesso no Instagram, onde está prestes a atingir a marca de 1 milhão de fãs.

