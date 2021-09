Margarida Corceiro alvo de críticas após mostrar casa nova

Atriz indignada com mensagens que a acusam de viver às custas de Félix.

01:30

Margarida Corceiro estava longe de imaginar que ao partilhar que tinha comprado a sua primeira casa aos 18 anos iria gerar tanta revolta e uma onda de críticas por parte dos seus seguidores."Até por ter comprado a minha casa recebo uma onda de ódio que não tem explicação. É tão triste este meio em que vivemos", começou por lamentar."Mais amor nos vossos corações, malta. Eu estou muito feliz", escreveu no Twitter, divulgando ainda algumas das mensagens que recebeu, a maioria delas a acusá-la de viver às custas do namorado, o jogador do Atlético de Madrid João Félix.