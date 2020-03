Margarida Corceiro ao estilo de Shakira na pista de dança

09 mar 2020 • 17:53

Com a vida pessoal em suspenso, depois da traição de João Félix com uma médica espanhola, Margarida Corceiro tem apostado tudo no campo profissional. E tem colhido frutos. Este domingo, a atriz de 17 anos voltou a arrasar na pista do ‘Dança com as Estrelas’, TVI, com uma divertida salsa e conquistou os jurados e o público com os seus dotes.Hoje, mostrou-se radiante nas redes sociais. "Quero agradecer todas as mensagens, feedback, motivação. Obrigada do fundo do meu coração."Quem também deslumbrou foram Angie Costa e Soraia Tavares. A youtuber e a atriz vão à próxima gala, ao contrário de Marco Costa e Virgul, que foram expulsos.