Margarida Corceiro arrasa em biquíni de férias nas Maldivas

Margarida Corceiro

Foto: Instagram

01:30

Margarida Corceiro, de 21 anos, aproveitou o fim das gravações da terceira temporada de ‘Morangos com Açúcar’ (TVI) para tirar uns dias de descanso. A jovem modelo fez as malas e viajou, na companhia da amiga de longa data Margarida Deveza, até às Maldivas.









Nas redes sociais, a estrela da estação de Queluz de Baixo partilhou um conjunto de fotografias em biquíni de cortar a respiração. Rapida- mente as imagens chegaram a mais de 100 mil gostos e os fãs deixaram vários elogios rasgados a Magui – nome pelo qual é carinhosamente tratada. “Perfeita”, “Estás linda, não percas esse brilho” e “Maravilhosa, que paixão de mulher” são apenas alguns dos comentários feitos à ex-namorada de João Félix.

De recordar que Margarida Corceiro interpreta Gabi no regresso da série ‘Morangos Com Açúcar’ (em exibição também na Amazon). A 1.ª temporada, com 10 episódios, estreou no dia 23 de outubro, e a 2.ª, também com uma dezena de episódios, vai ser lançada no início do próximo ano. A 3.ª época chega antes do verão de 2024.