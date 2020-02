Margarida Corceiro arrasa em biquíni e deixa João Félix a suspirar

soma e segue. Atualmente no 'Dança com as Estrelas', a jovem, de 19 anos, é uma das estrelas mais requisitadas do momento eMuito sensual, a jovem publicou uma imagem nos bastidores da campanha em que surge arrasadora.Os fãs não resistiram a elogiar as curvas da atriz, mas houve um que se mostrou particularmente entusiasmado.O namoro está cada vez mais firme.