Margarida Corceiro arrasa em lingerie Atriz, de 19 anos, partilhou nas redes sociais algumas fotos da sua mais recente campanha publicitária.

Margarida Corceiro em nova campanha publicitária

01:30

Sónia Dias

O inverno promete ser mais quente na companhia de Margarida Corceiro. A atriz, de 19 anos, partilhou nas redes sociais algumas fotos da sua mais recente campanha publicitária para uma conhecida marca de roupa interior e o resultado salta à vista.



Em poucas horas, a intérprete de Constança na novela ‘Bem Me Quer’ (TVI), que também é influencer digital, foi bombardeada com comentários dos cerca de 1,2 milhões de seguidores no Instagram. E, apesar dos rumores de separação de João Félix, houve até quem responsabilizasse a atriz pelo facto de o craque do Atlético de Madrid ter estado afastado dos relvados. “Agora já percebo porque João Félix está sempre lesionado”, brincou um seguidor.

