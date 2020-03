Atriz de 17 anos foi elogiada pela sua prestação no 'Dança com as Estrelas'.

Margarida Coceiro tentou manter-see surpreendeu na pista do 'Dança com as Estrelas', da TVI, ontem à noite.e recebeu rasgados elogios dos jurados e também dos seguidores das redes sociais.Depois do deslize da semana passada, quando se enganou na coreografia, desta vez, Margarida Corceiro mostrou-se irrepreensível.