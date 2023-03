12:38

Há uma semana, a namorada de João Félix publicou uma fotografia que se tornou polémica nas redes sociais , na qual aparece dentro de água agarrada a dois homens, Diogo da Rocha e Deyvis Malta. "Estou a rodar o mundo com estes dois", pode-se ler na descrição.

Margarida Corceiro, de 21 anos, está nos Estados Unidos da América, a tirar um curso intensivo de inglês, com a 'Education First Portugal'.A atriz aproveitou a pausa nas aulas para ir à praia e tirar algumas fotos de biquíni, onde revela estar em grande forma física. As fotografias tem levado os seguidores à loucura.Veja as fotografias na galeria.